Tacikistan'dan İran'a tebrik mesajı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tahran-Duşanbe ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yıldönümünü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

İmamali Rahman’ın gönderdiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bu dönemde ülkelerimiz, yüksek düzeyde yapıcı ilişkilere ulaşmak, kapsamlı işbirliğini güçlendirmek için yeni yollar bulmak için sürekli olarak pratik tedbirler almıştır. İki ülkenin çabalarının bu yolda devam etmesini önemli değerlendiriyoruz.

Tacikistan her zaman iyi anlayış, işbirliği ve güven ruhu içinde iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerini giderek geliştirmekten yana olmuştur.

Tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip olan İran ve Tacikistan’ın kararlılık ve ortak çabalarla karşılıklı ilişkileri halklarının çıkarları doğrultusunda geliştireceğine inanıyoruz.”

İmamali Rahman tebrik mesajında ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi için sağlık ve İran halkı için barış ve istikrar deledi.