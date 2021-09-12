Reisi ve el-Kazımi'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler daha fazla geliştirilebilir.” dedi.

“Düşmanların tüm husumetlerine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda gelişebileceğine inanıyoruz” diyen Reisi, “İran ve Irak’ın bölge ve dünyadaki rolü ve uluslararası ilişkileri iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olabilir” diye ekeldi.

Reisi, “Irak Başbakanı'nın iki ülke arasında vizelerin kaldırılması haberi çok sevindiriciydi. İran ve Irak, Şelemçe-Basre demiryolu koridorunu geliştirmekten yanadır. Bu konu Başbakan el-Kazımi ve ilgili bakanlar tarafından takip edilecektir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, Irak Başbakanı ile görüşmede iki ülke arasında mali işbirliklerinin ele alındığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Irak’ın İran’la ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiğini vurguladı.

Terörle mücadelede Irak hükümetine ve halkına verdiği desteğinden dolayı İran’a teşekkür eden el-Kazımi, “İran, terör örgütü IŞİD’le mücadele en başından beri Irak halkının yanındaydı ve Irak halkı bu desteğe her zaman minnettar olacaktır” dedi.