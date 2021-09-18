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18 Eyl 2021 18:53

Afganistan'da bombalı saldırılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da biri başkent Kabil'de diğerleri ise doğudaki Nangarhar eyaletinde Talibana ait otomobilleri hedef alan toplam 4 ayrı bombalı saldırı meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti 22 kişi yaralandı.

Afganistan yine bombalı saldırıların hedefinde.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar eyaletinin merkezi Celilabad'da görgü tanıklarının ifadelerine göre Taliban araçlarını hedef alan 3 ayrı bombalı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Ölenlerin Taliban üyesi olup olmadığı netleşmedi.

Başkent Kabil'de de bir bombalı saldırı meydana geldi. polis yetkilileri bir bombanın infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Bombanın hedefi netleştirilemedi.

Saldırıları üstlenen taraf henüz olmadı. Ancak Taliban'a karşı olan DEAŞ terör örgütünün Afganistan'ın doğusunda varlık gösterdiği biliniyor. 

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

TRT Haber

News Code 1897291
https://tr.mehrnews.com/news/1897291/

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