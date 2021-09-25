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25 Eyl 2021 14:33

Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü ve 8 yaralı

Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü ve 8 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Somali'de yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'nun Ceelgaab bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğine ve Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na oldukça uzak bir noktada meydana gelen saldırıda Türk varlığında herhangi bir zayiat meydana gelmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'ın sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897465
https://tr.mehrnews.com/news/1897465/

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