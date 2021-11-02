Yemen'den ‘Zafer Baharı Operasyonu'nun ikinci aşamasıyla ilgili açıklama

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Marib, al-Bayda ve Şabva vilayetlerinde düzenlediği ‘Zafer Baharı Operasyonu'nun ikinci aşamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yahya Seri, ‘Zafer Baharı Operasyonu'nun ikinci aşamasına, 200'den fazla düşman askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 550'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Seri, “Savunma sistemimiz ‘Zafer Baharı Operasyonu'nun bu aşamasında 86 operasyon ve füze birimi de 47 operasyon gerçekleştirdi” dedi.

Seri, “Yemen silahlı kuvvetleri al-Vadi bölgesi hariç Marib vilayetinin tüm bölgelerini kurtardı. Marib sakinlerine onlara karşı üzerimize düşen görevi yerine getireceğimiz konusunda söz veriyoruz. Marib’in kalan bölgelerini kurtarmakta tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerinde kullandı.