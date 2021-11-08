Yemen güçlerinden Marib'de yeni kazanım

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri karşısındaki ilerleyişi sürüyor.
Yemen güçleri Marib-Hadramut uluslararası yolunun 15 km uzaklığında bulunan al-Ravik bölgesinde geniş bir alanı kontrole geçirdi.
Yemen güçleri aynı zamanda Suudilerin Cevf vilayetinin doğusundaki son savunma hatlarını kırmayı başardı. Böylece Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Marib’İn kuzeyindeki yardım hattı kesilmiş oldu.
Yemen direniş güçlerinin stratejik “Mala” yükseklerini ele geçirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştığı açıklandı.
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