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8 Kas 2021 10:59

Yemen güçlerinden Marib'de yeni kazanım

Yemen güçlerinden Marib'de yeni kazanım

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Marib vilayetinin kuzeyindeki yardım hattını kesti.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri karşısındaki ilerleyişi sürüyor.

Yemen güçleri Marib-Hadramut uluslararası yolunun 15 km uzaklığında bulunan al-Ravik bölgesinde geniş bir alanı kontrole geçirdi.

Yemen güçleri aynı zamanda Suudilerin Cevf vilayetinin doğusundaki  son savunma hatlarını kırmayı başardı. Böylece Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Marib’İn kuzeyindeki yardım hattı kesilmiş oldu.

Yemen direniş güçlerinin stratejik “Mala” yükseklerini ele geçirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştığı açıklandı.

News Code 1898377
https://tr.mehrnews.com/news/1898377/

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