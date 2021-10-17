Yemen güçlerinden "Zafer Baharı Operasyonu" açıklaması

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Marib ve Şabva vilayetlerinde düzenlediği "Zafer Baharı Operasyonu'nun detaylarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Yahya Seri, Yemen güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında Şabva vilayetinde "Asilan", "Bayhan" ve "Ayin" bölgelerini ve Marib vilayetinde "Al-Abdiyah", "Herib", "Al cubah" ve "Cebel Murad" bölgelerini kurtardığını duyurdu.

Seri, "Zafer Baharı Operasyonu sırasında kurtarılan bölgeler toplam 3 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor" dedi.

Seri, "Oprasyon sırasında onlarcadüşman kuvveti etkisiz hale getirildi veya yaralandı. Bunun yanı sıra El Kaide ve IŞİD üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi yakalandı" ifadesini kullandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca operasyonda çok sayıda silah ele geçirdiklerini ifade etti.