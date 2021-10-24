Yemen'den "Zafer Baharı Operasyonu" ile ilgili açıklama

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Marib ve Şabva vilayetlerinde düzenlediği ‘Zafer Baharı Operasyonu'nu sırasında elde ettiği kazanımlar hakkında açıklamada bulundu.

Yahya Seri, “Yemen güçleri ‘Zafer Baharı Oprasyonu’ sırasında 3 bin 200 kilometrekarelik işgal altındaki toprakları kurtarmayı başardı.

Yemen hava kuvvetlerinin operasyonda Suudi mevzilerine 278'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini belirten Seri, bu operasyonda "Asilan", "Bayhan" ve "Ayin" bölgelerini kurtardıklarını söyledi.

Marib vilayetinde "Al-Abdiyah", "Herib’in yanı sıra "Al cubah" ve "Cebel Murad" bölgelerinin bir kısmının da kurtarıldığını sözlerine ekleyen Seri, Suudi koalisyonunun 550 üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve 1200’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Seri ilaveten Suudi koalisyonuna bağlı 90 kişinin de gözaltına alındığını belitti.