Yemen güçleri stratejik al-Bayda vilayetini tamamen kurtardı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı bir açıklamada Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin düzenlediği ‘Fecr al-Hurriya’ operasyonu sırasında, al-Bayda vilayetinin geri kalan bölgelerini kurtardığını duyurdu.

Yahya Seri bu operasyon sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı El Kaide ve IŞİD üyelerinin yuvalarını hedef aldığını belirtti.

Seri, “Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri 48 saat içinde al-Savmaa, al- Musavarah ve Mukayras bölgelerini kurtardı” dedi.

Yahya Seri, “Yemenli güçlerin ilerleyişi sırasında Suudi savaş uçakları 30’dan fazla saldırı düzenledi. Ancak füze ve İHA birliklerimiz düşman mevzilerini hedef almak üzere 10 operasyon gerçekleştirdi. Böylelikle el-Bayda vilayeti tamamen kurtarılmış oldu” ifadelerinde bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Seri, operasyonda 70'den fazla tekfircinin etkisiz hale getirildiğini, 120 kişinin yaralandığını ve 40 kişini gözaltına alındığını bildirdi.

Seri sözlerine "Operasyon sırasında 10 zırhlı araç imha edilirken çok sayıda askeri mühimmat ele geçirildi" ifadesini ekledi.