İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 45 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 549’a vaka sayısı ise 6 milyon 105 bin 101'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 356'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 853 bin 66’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.