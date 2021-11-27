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27 Kas 2021 14:54

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 45 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 549’a vaka sayısı ise 6 milyon 105 bin 101'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 356'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 853 bin  66’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898821
https://tr.mehrnews.com/news/1898821/

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