İran'da günlük vefat sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 781 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 629’a vaka sayısı ise 6 milyon 108 bin 882’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 347’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 863 bin 248’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.