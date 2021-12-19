İran’dan Afganistan için yardım teklifi

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

Afganistan'ın durumuna değinen Emir Abdullahiyan, "Bizi burada bir araya getiren konu Afganistan'da uzun süredir devam eden krizdir." dedi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'da sürdürülebilir güvenlik ile siyasi ve sosyal istikrarın sağlanmasının bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda olduğunu belirterek, “Bu ülkede sürdürülebilir güvenlik ile siyasi ve sosyal istikrarın tesis edilmesinin tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli toplantıda İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan halkına yardım için bazı önerileri var.

Birincisi, İslam ülkeleri, Afganistan'daki mevcut yönetimi ve tüm tarafları kapsayıcı bir hükümet kurmaya teşvik etmeli.

İkincisi, Afganistan halkının acilen insani yardıma ihtiyacı var. Bunun için İslam ülkeleri tarafından bir mali fonunun kurulması elzemdir.

Üçüncüsü, Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması bir zorunluluktur.

Dördüncüsü, hiç şüphesiz BM’nin üye devletleri ve BM Genel Sekreteri, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına katkıda bulunmada, Afgan halkına yardım etmede ve yeni bir insani felaketi önlemede önemli bir rol oynayabilir."

İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan halkına insani yardım sağlamayı sürdüreceğini dile getiren Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Mevcut durumun asıl sorumlusu olan ülkelerle birlikte İslam ülkeleri ve diğer devletler Afganistan'a yardım etmeli." diye konuştu.

Pakistan'da benzeri 41 yıl sonra ilk kez yapılan toplantıda, Müslüman ülkeler Afganistan'a yardım için yeni yolların bulunmasını amaçlıyor. Bir gün sürecek toplantıya ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileri de katılıyor.

Afganistan'da bu yaz yönetimi ele geçiren Taliban, uluslararası yaptırım altında. Bu nedenle ülkede mali sıkıntının yanında gıda ve tıbbi malzeme eksikliği de yaşanıyor.