Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmede iran ve Azerbaycan işbirliklerindeki son gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Bakü'yü ziyaret davetini yeniledi.

İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının Aşkabat'ta gerçekleştirdikleri görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının selamlarını birbirine iletti.

Emir Abdullahiyan bu toplantı sırasında ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.