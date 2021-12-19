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19 Ara 2021 13:34

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları İslamabad'da görüştü

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları İslamabad'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1899283
https://tr.mehrnews.com/news/1899283/

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