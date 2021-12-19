İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısı başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı bugün Pakistan Başbakanı İmran Han ve İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla

İslamabad'ın ev sahipliğinde başladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere dün akşam İslamabad'a gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi bu toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Afganistan nüfusunun yarısından fazlası (22,8 milyon kişi) gıda sıkıntısı yaşıyor. Milyonlarca Afgan çocuk ölüm ve yetersiz beslenme riski altındadır ve mevcut durum, yıllarca süren savaşlar, zayıf yönetim ve dış yardıma aşırı bağımlılık gibi birçok faktörün sonucudur” dedi.

Kureyşi, “Ağustos 2021’de ABD birliklerinin çıkması Afganistan’ın siyasi görünümünü değiştirse de bu ülkenin halkının ihtiyaçları devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kureyşi, “Afganistan dünyanın en büyük insani krizi haline gelebilir ve bunun farkında olanlar; bu konuda ciddi uyarılarda bulunmuşlardır. Ne yazık ki bu ülkenin halkının çektiği acı ve ıstırap yükü hafifletilmemiştir” diye kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Afganistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, Afgan taraflarının halkın yararına çalışmasını, şiddeti sona erdirmesini ve kapsamlı barışı sağlamasını istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan finans sistemine destek verilerek bu ülkenin ekonomisinin çöküşünün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, Afganistan'ın likidite sorununun çözülmesi için uygun çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Afganistan’da istikrarın sağlanması için Taliban’la işbirliği yapmamız lazim” dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, “Afganistan'da güvenlik ve istikrarın korunması uluslararası toplum için bir önceliktir. Afganistan bugün bir yol ayrımında. Afganistan'daki mevcut durumun çöküşü aşırılık yanlılarının lehine sonuçlanacak ve terörizmin yayılmasına yol açacaktır” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi,

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, “Afganistan şu anda bir yol ayrımında; ya geriye dönüp çökecek ya da durumu iyileştirip ilerleyecek. Afgan halkının çıkarlarını gerçekleştirmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Afganistan nüfusunun yarısından fazlası şu anda aşırı yoksulluk riski altındadır” dedi.

Devamı geliyor...