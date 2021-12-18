Emir Abdullahiyan Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yarın yapılacak. Ülkede benzeri 41 yıl sonra ilk kez yapılan toplantıda, Müslüman ülkelerin Afganistan'a yardım yapması için yeni yolların bulunmasının amaçlandığı açıklandı. Bir gün sürecek toplantıya ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileri de katılacak.