  1. Kültür
27 Ara 2021 15:27

İran yapımı kısa film Hindistan'da gösterilecek

İran yapımı kısa film Hindistan'da gösterilecek

Yönetmenliğini Leyla Novruzi'nin üstelendiği "Kara Yol" adlı kısa film Hindistan'daki Uluslararası Folkolor Film Festivali'nde gösterilecek.

İran sinemasını temsil eden "Kara Yol" adlı kısa film 5 Ocak 2022 tarhinde başlayacak Hindistan Uluslararası Folkolor Film Festivali'ne katılıyor.

Yönetmenliğini Leyla Novruzi'nin üstelendiği eser, daha önce Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali'de de gösterilmişti.

Filmin konusu

Genç bir kız olan Ayda, babasının vefatından sonra memleketine döner. Bu arada Duman adında genç bir erkekle tanışır. Duman babasına benziyordur. Ayda, Duman’ın hayatını kurtarmak için Kara Yol’a doğru bir yolculuğa çıkar.

News Code 1899449
https://tr.mehrnews.com/news/1899449/

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