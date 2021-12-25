Uluslararası Süleymaniye Film Festivali'nden İran sinemasına büyük ödüller

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi’nin "A Hero" (Kahraman) İsimli filmi, 5. Süleymaniye Uluslararası Film Festivali’nde Altın Kozalak Ödülü kazanırken aynı zamanda En İyi Senaryo Ödülüne layık görüldü.

İran’dan ayrıca Muhsin Tenabende En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Rıza Rahimi'nin "Sefid Puş" adlı kısa filmi de en iyi uluslararası kısa film seçilerek ödül kazandı. Bunun yanı sıra yapımcılığını İrec Muhammedi Rezini'nin üstlendiği ''Kralın Bahçesi" en iyi yabancı ve kürtçe animasyon ödülüne layık görüldü.

Festivalin kazananları şöyle:

Yönetmen Lazyo Zana'nın filmi “Geçmiş” “bir bakış” kategorisinde En İyi Kısa Film ödülü

İraj Mohammadi Razini'nin yönettiği King's Garden, En İyi Kısa Animasyon Film ödülü

"Jûra 217", "En İyi Kürt Kısa Filmi" Eleştirmenler Ödülü

"Işığı Kapatıyorum" (I Turn Off The Light), "En İyi Kürt Kısa Filmi" Jüri Ödülü

Yönetmen Reza Fehmi'nin filmi “White Clad” En İyi Uluslararası Kısa Film ödülü

Yönetmeni Sara Arnold, "En İyi Uluslararası Kısa Film" dalında jüri ödülü

Seyid Peyam Hüseyni'nin yönettiği “Uçurtmalar”, En İyi Kürt Kısa Film Ödülü

Dana Çubanu, “Resentment” filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Cevad İzedi, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Semi İldiz ve Dastan Japar “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

Asgar Ferhadi'nin yönettiği "Hero", "En Senaryo Ödülü

Kolombiyalı yönetmen Apichatpong Weerasethakul En İyi Yönetmen Ödülü

“Taqîgeha Jimare 2” En İyi Kürtçe Belgesel Ödülü

“Sand Women” filmi “En İyi Uluslararası Belgesel Ödülü

Colombian Memory, “En İyi Film” dalında Jüri Ödülü

Asgar Farhadi'nin yönettiği "Hero" Altın Kozalak Ödülü