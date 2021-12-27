  1. Ekonomi
27 Ara 2021 13:21

İran ve Irak demiryolları iş birliğini güçlendiriyor

İran ve Irak demiryolları iş birliğini güçlendiriyor

İran'ı Irak'a bağlayan Basra-Şalamçe demiryolu hattı projesinin hayata geçirilmesi için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İran'ı Irak'a bağlayan 32 kilometrelik Basra-Şalamçe demiryolu hattı projesinin hayata geçirilmesi için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat'ta bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu önemli projeyi kısa bir sürede hayata geçirmek amacıyla önümüzdeki iki ay içerisinde ortak bir şirket kurulacak." dedi.

Uzmanlara göre, İran’ın Şalamçe kenti ile Irak’ın Basra kentinden geçerek bu iki ülkeyi Suriye ve Akdeniz’e bağlayacak demiryolu hattı son derece önemli bir projedir.

News Code 1899452
https://tr.mehrnews.com/news/1899452/

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