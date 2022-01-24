İran Yol ve Şehircilik Bakanı bugün Bakü'ye gidiyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek, ulaştırma ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirmek ve iki ülkenin ortak altyapı projelerini takip etmek amacıyla bugün Bakü’ye gidecek.

Kasımi iki gün sürecek Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile bir araya gelecek.

Bu görüşmelerde Astara çayı nehri üzerinde ortak bir karayolu köprüsü inşa ve iki ülkenin ticaret filolarının transitini kolaylaştırma projesi ele alınacak.