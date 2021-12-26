İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bağdat'ta

Irak medyasına göre; Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi dün akşam saatlerinde Bağdat'a ulaştı. Rüstem Kasımi, Bağdat'ta Ulaştırma Bakanlığı Teknik Direktörü Talib Baiş tarafından karşılandı.

İki taraf arasında dün akşam gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ayrıntılı olarak ele alındı.

Bu görüşmede, İran ile Irak arasında demiryolları gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi ve deneyimlerin aktarılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kasımi görüşmede, bu resmi ziyaretten ve Irak hükümetinin yatırım ve ekonomik projeleri hayata geçirme ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik olağanüstü çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi'nin Irak ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve bazı valiler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İranlı bakanın 4 günlük Irak ziyaretinde Basra-Şalamçe demiryolu projesi konusu da görüşülecek.