  1. Ekonomi
17 Oca 2022 11:22

Irak demiryolu hattı yakında Suriye'ye bağlanacak

Irak demiryolu hattı yakında Suriye'ye bağlanacak

Irak Yol ve Şehircilik Bakalığı’ndan yapılan açıklamada, Irak demiryolu hattının yakında Suriye’ye bağlanacağı belirtildi.

Irak Yol ve Şehircilik Bakalığı bu ülkenin demiryolu hattının yakında Suriye’ye bağlanacağını duyurdu.

Batı medyası, bu demiryolunun bağlanmasıyla İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ve stratejik öneme sahip Lazkiye limanına erişimi olacağını öne sürüyor.

2012 yılında İran, Suriye ve Irak üç ülkeyi birbirine bağlayan koridor hattı üzerinde anlaşmıştı.

ABD’nin Irak ve Suriye arasında herhangi bir karayol bağlantısı olmasını engellediği için Irak ve Suriye'yi birbirine bağlayan demiryolu hattının uygulanması durdurulmuştur.

News Code 1899888
https://tr.mehrnews.com/news/1899888/

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