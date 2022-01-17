Irak demiryolu hattı yakında Suriye'ye bağlanacak

Irak Yol ve Şehircilik Bakalığı bu ülkenin demiryolu hattının yakında Suriye’ye bağlanacağını duyurdu.

Batı medyası, bu demiryolunun bağlanmasıyla İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ve stratejik öneme sahip Lazkiye limanına erişimi olacağını öne sürüyor.

2012 yılında İran, Suriye ve Irak üç ülkeyi birbirine bağlayan koridor hattı üzerinde anlaşmıştı.

ABD’nin Irak ve Suriye arasında herhangi bir karayol bağlantısı olmasını engellediği için Irak ve Suriye'yi birbirine bağlayan demiryolu hattının uygulanması durdurulmuştur.