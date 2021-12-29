ABD, uçak gemisini Akdeniz'de tutacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bölgeye askeri teçhizat ve birlik gönderen ABD ve NATO, Ocak ayında başlayacak güvenlik garantileri müzakerelerine rağmen Washington'a bağlı önemli bir donanma unsurunu bölgeye yakın bir konumda tutacak.

Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, "Bakan Austin, Harry S. Truman uçak gemisi mürettebatına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesine geçmek yerine ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde kalma emri verdi" dedi.

Programda yapılan değişikliğin Avrupa'da sürekli varlık gösterilmesi ihtiyacının bir kanıtı olduğunu belirten yetkili, "Bu karar, müttefiklerimize ve partnerlerimize kolektif savunmaya bağlılığımız konusunda güvence vermek için gerekliydi" diye konuştu.

