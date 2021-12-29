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29 Ara 2021 14:38

ABD, uçak gemisini Akdeniz'de tutacak

ABD, uçak gemisini Akdeniz'de tutacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Körfez ülkelerine gitmesi planlanan Harry S. Truman uçak gemisinin Ukrayna'da gerilimin tırmanması nedeniyle Akdeniz'de kalmasına karar verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yaptığını öne sürerek bölgeye askeri teçhizat ve birlik gönderen ABD ve NATO, Ocak ayında başlayacak güvenlik garantileri müzakerelerine rağmen Washington'a bağlı önemli bir donanma unsurunu bölgeye yakın bir konumda tutacak.

Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, "Bakan Austin, Harry S. Truman uçak gemisi mürettebatına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesine geçmek yerine ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde kalma emri verdi" dedi.

Programda yapılan değişikliğin Avrupa'da sürekli varlık gösterilmesi ihtiyacının bir kanıtı olduğunu belirten yetkili, "Bu karar, müttefiklerimize ve partnerlerimize kolektif savunmaya bağlılığımız konusunda güvence vermek için gerekliydi" diye konuştu.
 

News Code 1899500
https://tr.mehrnews.com/news/1899500/

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