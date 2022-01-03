İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

Bu görüşmede çeşitli ikili ve uluslararası konularda istişarelerin devam ettirilmesine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Cumhurbaşkanı Reisi’nin sıcak selamlarını Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a iletirken Ummanlı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ilişkilerdeki çeşitli konular ve bölgesel krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Busaidi ise iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ülkesinin çeşitli krizlerin çözülmesi için her zaman diyalog ve müzakereden yana olduğunu ve barış yolunda adım attığını söyledi.