Emir Abdullahiyan Umman Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi ziyarette bulunduğu Umman'da Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Maskat Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ Bir gün sürecek Maskat ziyaretinde Umman Dışişleri Bakanı ve bu ülkenin diğer yetkilileriyle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşeceğiz” dedi.

Tahran ve Maskatın tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “İran ve Umman kalıcı ve istikrarlı ilişkilere sahiptir. Siyasi, kültürel ve ekonomik işbirliğini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Maskat'taki görüşmelerde İran-Umman-Türkmenistan-Özbekistan koridorunun yeniden canlandırılması konusunu ele alacaklarını söyledi.