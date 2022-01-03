Emir Abdullahiyan'dan İsrail'in İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sahte İsrail rejimi dışişleri bakanının İran’ın büyük milletine karşı iddiaları, ‘Ancak Rüyanızda Görürsünüz’ deyiminin bir örneğidir. Milletimizin hakları, menfaatleri ve ilerleyişini güçlü bir şekilde savunacağız. Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur.”