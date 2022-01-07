Emir Abdullahiyan Norveç Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Viyana görüşmeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki ülkenin önemli bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerinin güçlendirilmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan, İran ve Norveç’in yüksek ekonomik ve teknolojik kapasitelere sahip olduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını umut etti.

Yemen’deki ve Afganistan’daki kritik duruma değinen Emir Abdullahiyan, “Soğukların nedeniyle her gün 5 bin Afgan kadın, çocuk ve erkek İran sınırlarına giriyor. Öyle ki son dört ayda İran'daki yeni Afgan mültecilerin sayısı yaklaşık 8 yüz bine ulaşmıştır” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Afganistan sınırları içinde bu mültcilere yardım sağlamaya çalışıyoruz. Norveç hükümetinin bu kişilere insani yardım sağlama planları varsa, bu yardımları kara ve hava üzerinden Afganistan halkına ulaştırmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

Afganistan’da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan ayrıca Yemen ve Afganistan konusunda İran ve Norveç arasındaki istişarelerin devam etmesine hazırlıklı olduklarını söyledi.

Yaptırımların kaldırılması için yapılan Viyana görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Şu anda müzakerelerin genel atmosferi olumlu ve taraflar nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönerlerse İran da telafi edici önlemlerini durduracaktır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Batılı taraflar sadece sözde değil, fiilen de iyi niyetli olduklarını göstermelidir. İstenilen pratik eylem, yaptırımları kaldırmak ve nükleer anlaşmaya geri dönmektir” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıac Norveçli mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt de Yemen ve Afganistan'daki krize değinerek, Emir Abdullahiyan’ı Haziran ayında Oslo’da düzenlenecek olan Afganistan ve Yemen konulu toplantıya katılmaya davet etti.

Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Huitfeldt, “Görüşmeleri yakından takip ediyoruz ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapıcı işbirliğinin farkındayız” dedi.

Huitfeldt ayrıca Viyana görüşmelerinin iki taraf arasında iyi bir anlaşmaya yol açamasını temenni etti.