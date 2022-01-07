Yaptırımların kaldırılması için ABD'den ciddi garanti istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahliyan Al-Jazeera kanalına verdiği demeçte İranlı müzakere heyetinin ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının tamamen kaldırılması yönündeki tutumunu vurguladı.

Dışişleri Bakani Emir Abdullahiyan, yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için ABD'yi ciddi ve pratik bir şekilde garanti sağlamaya çağırarak, "Washington tarafından yaptırımların gerçek anlamda kaldırılmasının gerçek ve pratik bir örneği, üklemizin serbet ve sorunsuz bir şekilde petrol satabilmesi ve bundan edilen gelire erişebilmesidir" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Şu anda Viyana'da ABD tarafından iyi ve umut verici tutum sergilediğinı duyduk anca pratik önemli" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim'in İran karşıtı iddialarına değinen Emir Abdullahiyan, " Siyonist Rejim tehditlerini eyleme dönüştürebilme durumda değil" diye kaydetti.

Tahran ve Riyad arasındaki müzakerelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Suudi tarafıyla ilişkilerimiz olumlu ve iki taraf ilişkilerine dönmeye her zaman hazırdır" dedi.

Emir Abdullahiyan, Suud tarafının bölgesel konular üzerınde odaklanmaktan yana olduğunu belirterek, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bölgedeki krizlerin çözümü için Suudi tarafı, Mısır ve Türkiye'nin de yer aldığı bölgesel görüşmelerin öneminin farkında olduklarını bildirdi.

Komşu ülkelerin Siyonist Rejim'le ilişkilerin normalleşmesinin tehlikeleri konusunda defalarca uyarıldığını kaydeden Emir Abdullahiyan, "Rusya ile stratejik bir anlaşmaya varılması için görüşmeler sürüyor. Bunun detayları yakında açıklanacak" ifadelerinde bulundu.