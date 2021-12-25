Emir Abdullahiyan'dan Hristiyan alemine tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yayınladığı bir mesajda Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum gününü dünyadaki bütün Hristiyanlara tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Barış peygamberi Hz.İsa Mesih’in (a.s) kutlu doğum yıldönümünü ve Noel Bayramı’nı dünyadaki bütün Hristiyanlara tebrik ediyorum.

İnsanların koronavirüs salgının tün dünyayı sardığı bu dönemde her zamankinden daha fazla dostluğa ihtiyacı var. Herkes, İbrahimî dinlerin mensuplarının barış içinde yaşamasını ve zulmün ve adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını umut ediyor.

Tüm dünya halkı özellikle Hz. İsa Mesih’in (a.s) dinine mensup olanlar için sağlık ve esenlik dolu bir yıl dilerim.”