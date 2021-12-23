Emir Abdullahiyan, Bakü'de şehitliği ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü ziyareti kapsamında dün Şehitler Hıyabanındaki Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Emir Abdullahiyan, burada yaptığı açıklamada, "Birinci ve İkinci Karabağ Savaşlarının tüm şehitlerini saygıyla anıyoruz ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarının kurtarılmasını ve Kudüs'ün başkentinde bir Filistin hükümetinin kurulmasını görmeyi umuyoruz." dedi.

Emir Abdullahiyan, Bakü ziyareti çerçevesinde Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelmişti.