Viyana görüşmeleri iyi yönde ilerliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran’ın vefat eden Sana Büyükelçi Hasan İrlu’nun anma töreninde yaptığı açıklamada, “Yemen ile ilişkiler bizim için önemlidir ve Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm Yemenli tarafların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Yemen ile olan ilişkilerini takip etmek üzere yakın zamanda İran’ın Yemen’deki büyükelçisi atanacak” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca Viyana görüşmelerindeki son gelişmeler hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Görüşmeler iyi yönde ilerliyor. Önemli olan, İran müzakere heyetinin odaklandığı ortak bir metne sahip olmamızdır. Bu metinde parantez içinde belirtilen anlaşmazlık noktalarını müzakere etmekteyiz. P4+1 ülkeleri ile müzakere ediliyor ve AB ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora koordinatörlük görevini sürdürmeye çalışmaktadır.”

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer taraflar müzakerelerin bu turuna iyi niyetle devam ederse, tüm taraflar için iyi bir anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını ve bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Müzakerelerin sonraki aşamalarında karşı tarafta iyi niyetin yanında ciddiyet görülse de kısa sürede bir anlaşmaya varılabilir."