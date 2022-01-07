ABD'nin büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, bugün İstanbul'a geldi.

Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00'da San Francisco'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyerek Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY'nin saat 14.00'da kalkacak uçağıyla Ankara'ya gidecek.

Jeff Flake, Ağustos 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'in yerini alacak. Flake, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekimde Senato'da onaylanan Flake, 11 Aralık 2021'de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etmişti.

Kaynak: Hürriyet