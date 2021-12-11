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11 Ara 2021 09:22

ABD'nin Ankara Büyükelçisi göreve başlamak için yemin etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi göreve başlamak için yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, bugün yemin ederek resmi olarak unvanını aldı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etti.

Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber7

News Code 1899102
https://tr.mehrnews.com/news/1899102/

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