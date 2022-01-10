Araştırma: Türkiye, dünyanın en kötümser ülkeleri arasında yer aldı

Ekonomide yaşanan kriz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın en kötümser milleti haline getirdi. Global araştırma şirketi Gallup'un açıkladığı son verilere göre, dünyanın en kötümser ülkeleri Türkiye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti.

Sözcü'nün haberinde aktarılana göre, araştırma raporunda Türkiye'deki kötümserlik düzeyinin dikkat çekici seviyede arttığı belirtilerek bunun kaynağının ülkede hızla yükselen enflasyon olduğunu vurguladı.

44 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüm dünyada umutlarda azalma var. 2022'nin 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanların oranı dünyada yüzde 38'e gerilemiş durumda. Dünyanın en iyimser 5 ülkesi Endonezya, Arnavutluk, Azerbaycan, Nijerya ve aynı skora sahip Meksika ve Vietnam.

Araştırma raporunda gelişmekte olan ülkelerin çok daha umutlu ve mutlu olduğuna vurgu yapılırken, bir ulusun iyimserliğinin vatandaşlarının kendini iyi hissetmesi durumunun yanı sıra ülkenin genç bir nüfusa sahip olması ve büyüme potansiyeli bulunmasına da bağlı olduğu belirtildi. Türkiye, genç nüfusuna rağmen yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kötümserlikte en dip seviyeye ulaşması ile dikkat çekti.