İran Yol ve Şehircilik Bakanı Şam'da Beşar Esad ile görüştü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şam'da bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Tahran-Şam ilişkilerinin ele alndığı görüşmede, iki ülkenin devlet ve özel sektörleri arasındaki işbirliğinin artırlmasına vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmasini amaçlayan ortak yatırımları teşvik etme yolları ele alındı.

Suriye lideri bu görüşmede, iki ülkenin ortak menfaatlerine hizmet eden yeni projelerin uygulanmasının önemini vurguladı.

Bakan Kasımi ise, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye halkının terörizme karşı mücadele konusundaki kararlı duruşunu yineledi ve iki dost ülkenin menfaatlerini sağlamak için karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.