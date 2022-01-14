İran'ın Suriye ile konut inşaatı alanındaki işbirliği artacak

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Şam ziyareti sırasında Suriye ile ekonomi ve inşaat alanında bazı anlaşmalar sağlandığını duyurdu.

Kasımıi, "Suriye Devlet Başkanı ile ziyaret sırasında ekonomik ve inşaat alanında sağlanan anlaşmalar, kaçırılan birçok fırsatı yeniden canlandıracak." dedi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Sühel Abdullatif dün ikili işbirliği mekanizmalarını ve bayındırlık işleri, konut ve ortak yatırım projeleri alanında ortaklıklar sağlamanın yollarını görüştüler.

İranlı Bakan, yeniden yapılanmaya katkıda bulunmak için özellikle özel sektör şirketleri ve büyük İran inşaat şirketlerinden Suriye tarafına işbirliği yapmaya ve uzmanlık aktarmaya tam hazır olduğunu söyledi.

Bakan Abdullatif ise, iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların ve yürütme programlarının etkinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, İki ülkedeki konut projeleri deneyimlerinde benzerliklerin bulunmasının, verimli işbirlikleri yaratılmasına ve inşaat teknolojisinde deneyim alışverişinde bulunulmasına katkı sağladığına işaret etti.

Üst düzey bir heyetin eşliğinde Şam'a giden İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşmüştü.