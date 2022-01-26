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26 Oca 2022 08:48

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad genel af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad genel af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülke içindeki ve dışındaki tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” ifadeleri kullanıldı.

Af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

News Code 1900067
https://tr.mehrnews.com/news/1900067/

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