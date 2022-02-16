Beşar Esad, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Şoygu bu görüşmede, Suriye lidei Esad’a Rus askeri filosu tarafından Tartus limanından yürütülen deniz tatbikatlarının ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Rusya ve Suriye orduları arasında özellikle terörle mücadele konusunda mevcut işbirliğine de değinildi.

Bakan Şoygu, terör örgütlerine destek veren ülkelerin uğradıkları kayıplardan sonra terör örgütlerini yeniden harekete geçirme girişimlerine rağmen, ülkesinin tüm toprakları üzerindeki egemenliği yeniden tesis edilinceye kadar, Suriye ile bu alanda işbirliğine devam edeceğini yineledi.

Şoygu ayrıca, Suriye halkına haksız ve zalim kuşatmanın etkilerini aşmasına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.