Beşar Esad'dan Putin'e yeni yıl mesajı

Suriye lideri Esad mesajında, “Yeni yılın gelişi vesilesiyle, bu yılın size iyi şanslar ve başarılar getirmesi ve halkınıza ve dost ülkenize sürekli ilerleme, refah ve yükselme getirmesi dileklerimle sizi en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Beşar Esad, “Suriye Arap Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki seçkin ilişkiler ve etkileyici başarılara imza atan ve iki dost halkın hayatlarında olumlu etkiler bırakan ikili işbirliği için bu yılın daha fazla parlaklığa tanık olacağını da umuyoruz” dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rus cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayınlanan Beşar Esad’a gönderdiği telgrafta, yeni yılın tüm Suriye topraklarında güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesiyle getirmesini umduğunu dile getirdi.

Putin gönderdiği mesajda, Rusya’nın dost Suriye’ye uluslararası terörizme karşı mücadelede, oradaki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulma alanında ve yeniden inşa sürecinde kapsamlı destek sağlamaya devam edeceğini teyit etti.