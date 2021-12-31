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31 Ara 2021 12:16

Beşar Esad'dan Putin'e yeni yıl mesajı

Beşar Esad'dan Putin'e yeni yıl mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yeni yıl vesilesiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik mesajı gönderdi.

Suriye lideri Esad mesajında, “Yeni yılın gelişi vesilesiyle, bu yılın size iyi şanslar ve başarılar getirmesi ve halkınıza ve dost ülkenize sürekli ilerleme, refah ve yükselme getirmesi dileklerimle sizi en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Beşar Esad, “Suriye Arap Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki seçkin ilişkiler ve etkileyici başarılara imza atan ve iki dost halkın hayatlarında olumlu etkiler bırakan ikili işbirliği için bu yılın daha fazla parlaklığa tanık olacağını da umuyoruz” dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rus cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayınlanan Beşar Esad’a gönderdiği telgrafta, yeni yılın tüm Suriye topraklarında güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesiyle getirmesini umduğunu dile getirdi.

Putin gönderdiği mesajda, Rusya’nın dost Suriye’ye uluslararası terörizme karşı mücadelede, oradaki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulma alanında ve yeniden inşa sürecinde kapsamlı destek sağlamaya devam edeceğini teyit etti.

News Code 1899533
https://tr.mehrnews.com/news/1899533/

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