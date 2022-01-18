Suudi savaş uçakları Sana’daki Yemen parlamento binasını bombaladı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bu sabah Sana’daki Yemen parlamento binasını ağır bir şekilde bombaladı.

Suudi savaş uçakları ayrıca Sana’daki Yemen Harp Okulu'nu hedef aldı.

Bu saldırılar, Yemen’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) derinliklerinde düzenlediği stratejik bir operasyonun ardından gerçekleştirildi.

Yemen ordusu dün BAE'nin başkenti Abu Dabi'de petrol firması ADNOC'un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffah bölgesini 20 insansız hava aracı (İHA) ve 10 balistik füze ile hedef almıştı.