Yemen ordusundan BAE'deki patlama ile ilgili açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, BAE'deki patlamayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin derinliklerinde geniş çaplı özel bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini ve ayrıntılarını yakında paylaşacaklarını söyledi.

Bi kaç saat önce BAE'nin başkenti Abu Dabi'de sanayii bölgesinde petrol yüklü üç tankerin patladığı ve bunun bir drone saldırısı sonucu olduğu bildirildi.

Abu Dabi polisi devlet haber ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, petrol firması ADNOC'un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffah bölgesinde üç yakıt tankerinin patladığını ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir şantiyede yangın çıktığını söyledi.

Patlamada ölü ve yaralılar var

Yerel medyada patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Al Mayadeen'in aktardığı habere göre, operasyonda 20 insansız hava aracı (İHA) ve 10 balistik füze kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.