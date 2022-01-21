Suudi Arabistan'dan Yemen'e art arda hava saldırıları

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’li sivillere karşı saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Sada merkez hapishanesini ağır bir şekilde bombaladı.

Bu saldırı sonucu 60'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 100'den fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.

Suudilerin hava saldırıları sebebiyle Yemen'de internet kesildi

Suudi Arabistan'ın son günlerde şiddetlendirdiği hava saldırıları sebebiyle Yemen genelinde internetin tamamen kesildiği bildirildi.

Suudi koalisyonu güçleri, Yemenlilere karşı işledikleri son cinayetleri ile ilgili haber yayılmasını önlemek için Hudeyde vilayetindeki iletişim binasını bombaladı.