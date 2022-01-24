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24 Oca 2022 08:54

Yemen'den BAE ve Suudi Arabistan'da operasyon

Yemen'den BAE ve Suudi Arabistan'da operasyon

Yemen orduus ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve BAE’nin derinliklerinde operasyon gerçekleştirdi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) derinliklerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere Abu Dabi’de alarm sesleri duyulduğu ve BAE hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı.

Bazı medya kuruluşları da Abu Dabi’yeİHA’lı ve füzeli operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Abu Dabi Havalimanı'na tüm uçuşların da durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan Suudi koalisyonu Cizan’a bir balistik füze atıldığını bildirdi.

News Code 1900015
https://tr.mehrnews.com/news/1900015/

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