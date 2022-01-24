Yemen'den BAE ve Suudi Arabistan'da operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) derinliklerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere Abu Dabi’de alarm sesleri duyulduğu ve BAE hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı.

Bazı medya kuruluşları da Abu Dabi’yeİHA’lı ve füzeli operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Abu Dabi Havalimanı'na tüm uçuşların da durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan Suudi koalisyonu Cizan’a bir balistik füze atıldığını bildirdi.