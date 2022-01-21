Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda 'Yemen direnişi' temalı yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda "Yemen'in mazlum halkının direnişi" temalı yeni bir resim asıldı.

İslam Devrimi Tasarımcıları Evi tarafından tasarlanan bu resim ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen halkı asla zulmün ve kibrin gölgesinde kalmayacağını ispat etmiştir ve istikbâra hizmet edenler de son yedi yıl içinde bu milletin direnişini ve sert darbelerini tatmıştır. Bütün Müslüman milletlerin istikbâr zincirinden kurtulması ve dünya barışı, adalet ve özgürlükte rol oynaması dileğiyle."