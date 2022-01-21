  1. Kültür
21 Oca 2022 19:43

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda 'Yemen direnişi' temalı yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda 'Yemen direnişi' temalı yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda "Yemen güçlü ve istikrarlıdır" temalı yeni bir resim asıldı.

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda "Yemen'in mazlum halkının direnişi" temalı  yeni bir resim asıldı.

İslam Devrimi Tasarımcıları Evi tarafından tasarlanan bu resim ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen halkı asla zulmün ve kibrin gölgesinde kalmayacağını ispat etmiştir ve istikbâra hizmet edenler de son yedi yıl içinde bu milletin direnişini ve sert darbelerini tatmıştır. Bütün Müslüman milletlerin istikbâr zincirinden kurtulması ve dünya barışı, adalet ve özgürlükte rol oynaması dileğiyle."

News Code 1899980
https://tr.mehrnews.com/news/1899980/

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