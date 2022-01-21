Yemen'den Suudilere tepki: Yanıtımız acı verici olacak

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Zeyfullah eş-Şami, Suudi koalisyonun Sada ve Hudeyde vilayetlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Eş-Şami, “Suudileri son cinayetlerine vereceğimiz yanıt çok acı verici olacaktır. BAE derinliklerinde gerçekleştirdiğimiz operasyon, Siyonist düşmanın yanı sıra Suudi düşmanına da sadece küçük bir mesajdı” dedi.

“Yemenlilerin Suudilerin son saldırıları sonucu haksız yere döküldüğü kanları, bir öfke volkanına dönüşecek. Uluslararası Kızılhaç Komitesi birkaç gün önce Sada Merkez Hapishanesini ziyaret etti. Suudilerin bugünkü saldırısı, Birleşmiş Milletler'in de onlarla işbirliği yaptığını gösterdi” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Sada merkez hapishanesini ağır bir şekilde bombaladı.

Bu saldırı sonucu 60'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 100'den fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.

Suudi koalisyonu güçleri ayrıca Yemenlilere karşı işledikleri son cinayetleri ile ilgili haber yayılmasını önlemek için Hudeyde vilayetindeki iletişim binasını da bombaladı.