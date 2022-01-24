2014 senaryosunun tekrarı: IŞİD, Suriye’den Irak’a naklediliyor

Mehr haber ajansı analisti Ramin Hüseyin Abadiyan, Amerika’nın Irak ve Suriye’deki işgaline gerekçe olarak kullandığı IŞİD’in Suriye ve Irak’ta artan hareketliliğini değerlendiren yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde IŞİD teröristlerinin Suriye’den Irak’a yeniden sızmaya başladığı yoğun bir şekilde gündeme geldi. Bu durum, tekfirci teröristlerin Suriye’den Irak’a transfer edilmesi konusunda yeni bir planın uygulanmakta olduğunu düşündürüyor. Bununla bağlantılı olarak birkaç gün önce Suriye’nin Haseke ilindeki “es-Sına’a” cezaevindeki onlarca IŞİD teröristi kaçırıldı.

Teröristlerin cezaevinden kaçırılmasından sonra geçen günler içerisinde bu teröristlerin Irak’a geçtiğini bildiren haberler yayımlandı. IŞİD teröristlerinin Suriye’nin Haseke ilindeki cezaevinden kaçırılması ve bunların Irak’a gitmesi, kendiliğinden gerçekleşen bir şey olarak gözükmüyor.

IŞİD teröristleri eğer bir yabancı desteğe sahip olmasaydı ne Haseke’deki cezaevinden kaçabilir ne de Irak’a geçebilirdi.

İşte bu yüzden IŞİD teröristlerini Irak’a nakletmek şeklinde tehlikeli bir Amerikan planının uygulamaya konduğu akla geliyor.

Iraklı askeri analist Safa el-Asım, Amerika’nın terör örgütü IŞİD’i yeniden canlandırmayı öngören tehlikeli planı konusunda uyarıda bulundu.

O, teröristlerin Haseke’deki cezaevinden kaçırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Terör örgütü IŞİD unsurlarının Suriye’deki Amerika tarafından kontrol edilen cezaevlerinden kaçırılması ve onların kaçırılma şekli, bu teröristlerin bir kez daha sahada kullanılacağını gösteriyor.”

IŞİD’çilerin cezaevinden kaçırılmasını, tıpkı bir görsel bulmacanın parçaları gibi Irak’ta terörist saldırıların artmaya başlaması ve Amerikan güçlerinin çekilmesi için baskı yapılması gibi gelişmelerle yan yana koyduğumuzda tıpkı 2014 yılındaki gibi tehlikeli bir senaryonun planlanmakta olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

IŞİD teröristlerinin Irak’taki görevi, bu ülkede güvenlik sorunları yaratarak Amerikalıların Irak’taki gayri meşru askeri varlıklarını daha uzun bir süre devam ettirmesini sağlama bahanesi kazandırmaktır.

Amerikalılar, Irak topraklarında daha uzun bir süre kalabilmek için Irak’ı yeniden IŞİD’in at koşturduğu bir alan haline getirmek istiyorlar.

Öte yandan son raporlar, Amerikan güçlerinin nüfuzu altındaki Irak Suriye sınırındaki bölgelerde IŞİD’in eylemlerinin arttığını gösteriyor. Sadece bu olay bile kendi başına Amerikalıların IŞİD teröristlerini Irak’a nakletme projesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

IŞİD teröristlerinin Irak’taki görevi, bu ülkede güvenlik sorunları yaratarak Amerikalıların Irak’taki gayri meşru askeri varlıklarını daha uzun bir süre devam ettirmesini sağlama bahanesi kazandırmaktır.

Irak halkının ve direnişinin Amerikan güçlerinin Irak’tan çıkarılması yönündeki baskıları artarken Washington da Irak’a terörist transfer ederek ve burayı istikrarsızlaştırarak buradaki askeri varlığını sürdürmek için bahane yaratmaya çalışıyor.

Bu çerçevede Amerikalılar, IŞİD’lilerin kalmakta olduğu Suriye’deki el-Hul kampına özel bir önem veriyor. Amerikalılar son birkaç hafta içerisinde el-Hul kampındaki çok sayıda IŞİD’liyi Irak’a nakletti.

Iraklı güvenlik Uzmanı Emir Abdulmunim, daha önce IŞİD’çi teröristlerin ve onların ailelerinin Suriye’den Irak’a nakledilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu. O, Amerika’nın IŞİD’i yeniden canlandırma planına değinerek şunları söyledi: “Washington, IŞİD’çi teröristleri ve ailelerini Suriye’deki el-Hul kampından Irak’a nakletme planını uyguluyor. Neyneva ilinin kuzey bölgeleri, teröristlerin getirilmek istendiği yerlerdir.”

Irak Hak Seferberlik Güçleri komutanlarından Abbas Zeydi de Amerika’nın Irak topraklarındaki hareketliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Amerikalılar el-Hul kampındaki teröristleri Irak’a getirerek burayı güvenliği olmayan bir yer haline getirmeye çalışıyor. Onlar terörizmi güçlendirerek Irak topraklarındaki askeri varlıklarını arttırmayı öngörüyor.”

Amerikalılar, IŞİD’lilerin el-Hul kampındaki varlığının adeta bir saatli bomba olduğunu ve bunların Irak’a taşınması halinde her an patlayacaklarını çok iyi biliyor. Iraklı şahsiyetler de el-Hul kampı, IŞİD terörünü Irak’ta yeniden ortaya çıkarmanın zeminini oluşturan bir yer olarak görüyor.

Buna, Amerikalıların Irak hükümetine el-Hul kampındaki IŞİD’lilerin Irak’a nakledilmesi için büyük baskı yaptığına dair haberleri de eklemek gerekiyor.

El Hul kampındaki teröristlerin Irak’a getirilmesinin IŞİD’in Irak’ta özellikle de Kerkük, el-Enbar ve Neyneva’da yeniden canlandırılması senaryosu doğrultusunda olduğu son derece açık.

Joe Biden’ın Amerikan başkanı olmasından sonra IŞİD kalıntılarının Irak’taki eylemlerinin eskisinden çok daha fazla artması, Amerikalıların IŞİD’i canlandırma çabasının açık bir göstergesi.

Demin de söylendiği gibi Suriye’deki el-Hul kampından bşr saatli bomba olarak sö ediliyor. Çünkü şu an IŞİD militanlarının ve onların ailelerin en fazla olduğu yer el-Hul kampıdır. Bunların ırak’a nakledilmesi, IŞİD’in yeniden canlandırılması için bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Biden hükümeti de bunu gerçekleştirmeye çalışıyor."

Kaynak: YDH