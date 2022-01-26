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26 Oca 2022 08:29

Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı: 2 yaralı

Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı: 2 yaralı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine düzenlenen füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada, "Meclis Başkanı Halbusi'nin doğum yeri olan Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen 2 sivil hafif şekilde yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan güvenlik güçlerinin önlemleri artırmaya başladığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, füzelerden biri Halbusi'nin konutunun yakınına düştü.

Meclis Başkanı Halbusi'nin ofisinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

News Code 1900064
https://tr.mehrnews.com/news/1900064/

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