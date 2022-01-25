Semir Caca’nın militanlarına Suudi Arabistan’da silahlı eğitim

Lübnanlı haber kaynaklarının, isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre çok sayıda Lübnanlı genç için üç ay önce Suudi Arabistan’da silahlı eğitim kursları düzenlendi.

Lübnanlı Hıristiyan gençlerin bir özel güvenlik şirketi tarafından eğitildiğinin belirtildiği haberde eğitime katılanlara şehir savaşı yöntemlerinin öğretildiği bildirildi.

Haberde aldıkları silahlı eğitimden sonra bazı Avrupa ülkelerine gönderilen bu kişilerin şu an Lübnan’a geri döndükleri bildirildi.

Habere göre bir güvenlik yetkilisi, söz konusu silahlı eğitim konusunda Semir Caca liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri partisine mensup olan Pier Cubur’un rolünün olduğunu belirtti.

Söz konusu güvenlik yetkilisi, şehir savaşı konusunda silahlı eğitim alan kişilere herhangi bir adli soruşturmadan kurtulabileceklerinin güvencesi olarak Lübnan Kuvvetleri Partisi tarafından Avrupa ve Amerika’dan vize alındığını söyledi.

Silahlı eğitim alan bu kişilerin sayısının yaklaşık 30 kadar olduğu belirtilirken eğitim masraflarının da Suudi Arabistan tarafından karşılandığı bildirildi.

Haberde daha önce de Semir Caca liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri Partisinin kendisine rakip gördüğü Cubran Basil liderliğindeki Ulusal Özgürlük Hareketi partisine ve onun müttefiki olan Hizbullah’a karşı el-Metin, Kesrevan ve Cebel bölgelerinde saldırı hazırlığı yaptığının güvenlik güçlerine bildirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Lübnan güvenlik güçlerinin bu konuda istihbarat aldığının anlaşılması üzerine saldırıya hazırlanan kişilerin Lübnan Kuvvetleri Partisi tarafından yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

Kaynak: YDH