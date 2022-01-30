Yemen ordusu Marib'de Suudilere ait bir casus İHA’yı düşürdü

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyona ait bir Amerikan casus İHA’yı düşürdüklerini duyurdu.

Yahya Seri, ‘Scan Eagle’ tipi bu casus İHA’nın Marib vilayetinin el-Cuba bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Yemenli güçler dün Suudi Arabistan’ın Necran kenti sınırındaki el-Cevf vilayetinde büyük ilerleme kaydederek Suudi paralı askerlerine ait stratejik bir karargahın kontrolünü ele geçirmişti.

Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri ilaveten Suudilere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirirken birçok Suudi gücünü etkisiz hale getirmişti.