Suudilerin Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemenli sivillere karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi savaş uçakları bu sabah Yemen’in başkenti Sana’nın farklı yerlerini bombaladı.

Edinilen bilgilere göre Taiz viletindeki konut binaları da Suudi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri de bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) derinliklerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen Ensarullah Hareketi geçenlerde “Yemen Fırtınası-1” ve “Yemen Fırtınası-2” operasyonları kapsamında Abu Dabi ve Dubai'yi füze ve İHA’ları ile hedef almıştı.